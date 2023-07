Inversionistas en memes podrían perjudicar a cadena de cines

Nueva York, NY.- El jefe de la cadena de cines estadounidense AMC Entertainment, Adam Aron luego de recaudar $1.800 millones en ventas de acciones impulsadas por inversores minoristas en 2021, ahora observa cómo estos inversionistas en memes podrían perjudicar las próximas estrategias de AMC.

Aron de AMC que impulsó soluciones poco ortodoxas para mantener a flote la cadena de cine, en este momento está recibiendo una demanda del accionista Kevin Barnes, con el fin de obligarla a celebrar una reunión anual.

Esta iniciativa nace como una acción correctiva obligatoria luego de que dos miembros de la junta fueron instaurados sin previa votación.

En la actualidad AMC está peleando legalmente por su intento de convertir acciones preferentes en acciones ordinarias. Considerado un esquema novedoso que tiene el objetivo de obtener la aprobación de los inversionistas para la venta de las acciones.

Sadly, conspiracy theorists are so prevalent in America. So much garbage information is spread. More than ONE MILLION people have watched Sound of Freedom at AMC Theatres. More than at any other theatre chain on the planet. Yet people falsely claim otherwise. It is so bizarre.

— Adam Aron (@CEOAdam) July 12, 2023