Hispana será jefe de vuelo regreso a la Luna, Artemisa

Miami, FL.- La hispana Diana Trujillo de origen colombiano, será una de los jefes de vuelo que supervisará el programa de la agencia espacial NASA, para regresar a la Luna, bautizado como Artemis, pero también de las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional (EEI) y de la tripulación comercial.

Ver más: Primera hispana de su país en viajar al espacio

Por su parte, la NASA informó que la hispana Trujillo, de 39 años y la primera mujer hispana en formar parte del programa de la Academia de la NASA, fue seleccionada para dirigir misiones de vuelos espaciales tripulados desde el Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

De esta forma, la hispana nacida en Cali, Colombia será parte de un nuevo equipo formado por; Heidi Brewer, Ronak Dave, Chris Dobbins, Garrett Hehn, Elias Myrmo y Nicole McElroy.

Ready for liftoff!

We've selected seven new flight directors to oversee NASA's future missions to the @Space_Station, the Moon, and beyond from @NASA_Johnson's Mission Control Center. Meet the crew: https://t.co/N8G5s04yp7 pic.twitter.com/aIAHCNSZeT

— NASA (@NASA) June 22, 2022