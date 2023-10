Estudio replantea datación de las huellas humanas más antiguas de Nuevo México

White Sands National Park, Nuevo México.- Una nueva investigación determinó que la antigüedad de las huellas humanas fosilizadas del White Sands National Park, ubicado en Nuevo México está entre los 21.000 y 23.000 años, aplicando dos enfoques adicionales de datación.

Por ejemplo, los investigadores el jueves 5 de octubre concluyeron esta datación gracias a técnicas de radiocarbono y luminiscencia estimulada ópticamente. Demostrando que nuestra especie Homo Sapiens ya habitaba América del Norte durante la última Edad de Hielo.

Según el estudio publicado por la revista Science, enormes capas de hielo cubrían interminables zonas del continente, hasta el sur de Illinois, cuando ocurría una extensa glaciación.

Para el 2021, un estudio hecho por estos investigadores también fechó las huellas, basándose en pequeñas semillas de plantas incrustadas en el sedimento juntos a estas, de aproximadamente 21.000 a 23.000 años.

Big news: USGS scientists & partners have confirmed, with 2 new lines of evidence, that human footprints found in White Sands Nat'l Park show that people lived in North America 21-23,000 yrs ago—much earlier than previously thought!

More here: https://t.co/Fft0s2RRzA

Imgs: NPS pic.twitter.com/NXJkOv3rnZ

— USGS (@USGS) October 5, 2023