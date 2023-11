EPA está lejos de reducir las emisiones de metano para el 2040

Washington, DC.- Un grupo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos de 18 estados instaron el martes 31 de octubre a la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a eliminar reducir las emisiones de metano para el 2040.

El objetivo de esta iniciativa tiene el propósito de eliminar desechos de alimentos en vertederos que generan el potente gas de efecto invernadero, metano.

Un informe de la EPA del 19 de octubre -que calculó las emisiones de metano por primera vez-, determinó que el desperdicio de alimentos causa el 58% de las emisiones de metano y es originado por los vertederos.

Por el momento, Estados Unidos está retrasado en la reducción a la mitad de desperdicios de alimentos para el 2030. Por esto, la EPA está siendo criticada por no invertir los suficientes recursos en este objetivo.

Dentro de los funcionarios que elevaron su voz a la EPA en una carta conjunta, está el alcalde de Seattle y Minneapolis.

