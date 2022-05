Entérese cómo el cambio climático nuestro sueño

Charlotte, NC.- Un estudio publicado en la revista One Earth determinó que el cambio climático no solo tiene efectos a gran escala en el planeta, sino que también afecta nuestras actividades cotidianas fundamentales como el sueño, así lo concluyó la Universidad de Copenhague.

Este equipo de científicos estima que para 2099 el alza de temperaturas podría disminuir entre 50 y 58 horas de sueño por persona y año.

De esta manera, la investigación concluyó que el aumento de temperaturas ambientales afecta, directa y negativamente, el sueño en los seres humanos de todo el planeta. Sin embargo, se ven particularmente más afectados los países con menores ingresos.

En este sentido, el estudio concluyó que en las noches más cálidas, es decir, con más de 30° el sueño suele disminuir una media de 14 minutos. Por lo que la probabilidad de dormir menos de siete horas, crece a medida que las temperaturas suben.

