Capital de Texas: la ciudad preferida para vivir en Estados Unidos

Austin, TX.- La capital de Texas, es la ciudad de Estados Unidos que más creció en los último años, exactamente un 33%, gracias a la presencia de grandes empresas tecnológicas que aterrizaron en esa ciudad en pro de mejoras condiciones económicas y la promesa de un «mejor estilo de vida».

Más allá de su impresionante distrito financiero y sus tranquilas avenidas residenciales de casas bajas, recibieron 567.082 nuevos residentes en la ciudad entre 2010 y 2020. Despertando en algunos antiguos y nuevos residentes incompatibilidades.

Por ejemplo, Google mudó su sede presencial tecnológica a Austin. Lo propio hizo Tesla, que la semana pasada inauguró una increíble fábrica de vehículos. Del mismo modo, Apple abrió un nuevo campus universitario.

De esta manera, la compañía de análisis Global Commercial Real Estate Services (CBRE), precisó en un informe que, «Como un destino establecido y asequible para los trabajadores tecnológicos «millennials».

