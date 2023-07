Camiones robóticos con IA entregarán alimentos en zonas de conflictos

Ginebra, Suiza.- El World Food Programme (WFP), anunció que camiones robóticos impulsados por Inteligencia Artificial (IA) podrían entregar alimentos en zonas de conflictos y desastres a partir del 2024, lo que permitiría salvar vidas de trabajadores humanitarios y voluntarios.

Esta iniciativa en parte nace por el incremento en los últimos años de los trabajadores humanitarios en medio de los distintos conflictos bélicos que golpean al mundo desde la Segunda Guerra Mundial (WW2).

Por ejemplo, de acuerdo a las Organización de las Naciones Unidas (ONU), la agencia de ayuda humanitaria WFP, ha pérdido tres miembros a inicios del 2023 en el conflicto armado de Sudán.

En este sentido, Bernhard Kowatsch, director del departamento de innovación del WFP precisó, «A veces es demasiado peligroso enviar un conductor o personal del WFP. Por lo tanto, usar esa tecnología podría ser un cambio radical».

De este modo, Kowatsch resaltó en medio de una conferencia organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, Suiza la importancia de la IA en el cumplimiento de los objetivos globales de la ONU. Asimismo, mencionó la erradicación del hambre.

