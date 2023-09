Biólogo español fotografía a una araña gigante parasitada con hongo zombie

Nueva York, NY.- Una macrofotografía premiada por el prestigioso concurso internacional de fotografía BMC Ecology Evolution, muestra a una araña gigante infectada por un hongo parásito, que representa el gran miedo de la humanidad relacionado con el tema zombie.

La macrofotografía capturó al parásito brotando desde el interior del insecto, como si fuera parte de la escenografía de una película de ciencia ficción. La especie del hongo parásito no se especifica, pero brota de tallos del cadáver de la araña a través de sus patas, espalda y cabeza.

Roberto García-Roa, biólogo evolutivo español y autor de la macrofotografía destacó, «Si bien no es raro encontrar insectos parasitados por hongos zombies en la naturaleza, es una rareza presenciar arañas grandes sucumbiendo a estos conquistadores fúngicos».

Los científicos han registrado distintas especies de hongos, en su mayoría son del género Cordyceps y Ophiocordyceps, conocidos como hongos zombies porque suelen parasitar. Los medios que usan con las esporas y los insectos mayormente infectados son arañas y hormigas.

