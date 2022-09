Amazon Business está dando gratis de $25.000

Nueva York, NY.- Amazon Business (SMB) está ofreciendo la oportunidad de obtener $25.000 a un puñado de pequeñas empresas con el propósito de celebrar con incentivos de ahorros y subvenciones exclusivos.

En lineas generales, Amazon Business está ofreciendo subvenciones por más de $255.000, aplicándose ciertos téminos y condiciones, a empresas en pleno crecimiento. Este dinero otorgado por Amazon Business podrá se utilizado de la forma en que mejor considere.

En este sentido, los tipos de concesión de subvenciones ofrecidos por Amazon Business incluyen:

Número de destinatarios: 1

Donación Monetaria: $25.000

