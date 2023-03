Walgreens no distribuirá pastillas abortivas en todo Estados Unidos

Deerfield, IL.- El holding Walgreens Boots Alliance Inc anunció este jueves 2 de marzo que no distribuirá pastillas abortivas en los estados de Estados Unidos de 20 fiscales generales ampliamente republicanos que exhortaron a la cadena de farmacias que está a punto de quebrar la ley con la distribución de pastillas abortivas por correo.

Esta decisión se origina luego de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) permitiera a las farmacias minoristas disponer de las pastillas abortivas, mifepristona. De hecho, hasta se le permitió el envío por correo, siempre y cuando estuviera certificadas por las normas de seguridad especiales para el medicamento.

Ver más: Arrestada mujer que tomó píldora abortiva en 2021

En este sentido, un portavoz del holding Walgreens precisó que la decisión de la farmacia es una consecuencia a una carta de los fiscales generales. La misma contenía que Walgreens tenía la intención de convertirse en una farmacia certificada. Además detalló que únicamente dispensaría en jurisdicciones donde fuese legal.

La misma carta la recibió CVS Health Corp pero esta empresa no se ha pronunciado al respecto. Del mismo modo, el portal web de noticias Politico, publicó por primera vez la posición de Walgreens el 2 de marzo.

BREAKING: Walgreens confirmed to @politico that they will not dispense abortion pills in several states where they remain legal. The decision follows pressure and threats of legal action from GOP AGs and anti-abortion groups. https://t.co/KCeLPnGs1G

— Alice Miranda Ollstein (@AliceOllstein) March 3, 2023