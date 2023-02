¿Qué fabricantes de medicamentos en EE. UU., serán sancionados?

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos sancionará con multas a los fabricantes de medicamentos a partir del 2025 por cobrar progresivos aumentos a los precios de Medicare, impulsados por la inflación, de acuerdo con los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).

Por medio de una guía inicial, la agencia CMS informó que implementará una disposición en la Ley de Reducción de la Inflación con la rúbrica del presidente Biden. La misma penaliza a los fabricantes de medicamentos por aumentar los precios rápidamente.

Chiquita Brooks-LaSure, administradora de CMS precisó en un comunicado, «El programa de reembolso por inflación de medicamentos recetados de Medicare requerirá que las compañías farmacéuticas con aumentos excesivos en los precios de los medicamentos paguen reembolsos a Medicare».

Por el momento estas empresas que aumenten los precios por encima de la tasa de inflación serán sancionadas. Inicialmente deberán pagar a Medicare la diferencia como reembolso; si deciden no pagar el reembolso habrá una multa de por lo menos el 125% del monto reembolsado.

