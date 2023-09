Niño hispano perdió manos y piernas por gripe mortal

Nashville, TN.- El caso del niño hispano, Mathias Uribe de 14 años de edad de Nashville, Tennessee, conmociona a la comunidad luego de que tuvieron que decidir amputarle las manos y las piernas luego de que contrajera una gripe mortal por una infección bacteriana rara.

De acuerdo a un GoFundMe #MiracleforMathias, creado por la familia Uribe, el joven Mathias Uribe era un corredor de fondo y pianista. Fue llevado al médico local en dos ocasiones a mediados de junio con «síntomas parecidos a los de la gripe».

A medida de que los síntomas fueron empeorando fue llevado a una sala de emergencias donde su corazón se detuvo a causa de un paro cardíaco, según su familia. Por medio de un RCP los médicos pudieron estabilizarlo, aunque fue trasladado en un avión a la UCI pediátrica del Hospital Infantil Monroe Carell Jr., en Vanderbilt para recibir un tratamiento.

La familia del joven Mathias resaltó sobre él, «Ha estado trabajando muy duro para alcanzar su meta de asistir al Instituto de Tecnología de Massachusetts con el objetivo de hacer un impacto en el mundo».

