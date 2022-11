La «Tripledemia» afecta a Estados Unidos y Latinoamérica

Charlotte, NC.- Una confluencia de gérmenes denominada «tripledemia», que no es más que una nueva ola de virus respiratorio está colmando las unidades pediátricas de algunos hospitales en distintos países, donde se incluye Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

De acuerdo con los expertos, este fenómeno es mucho menos grave que el de la pandemia de covid-19. Según Our World In Data, el covid-19 ocasionó la muerte de por lo menos, 6.5 millones de personas en todo el mundo desde diciembre de 2019.

De este modo, la «tripledemia» es la coexistencia de tres epidemias que afecta especialmente a los niños. De acuerdo a las últimas cifras epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los países más afectados son Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil.

«Tripledemia», el ataque múltiple de virus respiratorios que satura los hospitales de niños

Por el momento, el SARS-CoV-2 no es el virus predominante, de hecho, este lugar los toma la influenza A. La misma que tiene dos variantes distintas que desembocan en la gripe porcina – la misma que generó su propia pandemia en 2009-2010-.

Este «combo triple» se complementa con el virus respiratorio sincitial (VRS), considerada una de las infecciones más comunes en los bebés. La misma que origina la bronquiolitis y neumonía.

Los síntomas de la «tripledemia», vienen acompañadas de síntomas como fiebre, congestión, tos, dolor de cabeza y de garganta. Pero la mayoría de los infectados no tienen más que una molestia. Por lo que algunos días de reposo y medicación es suficiente.

Finalmente el último reporte epidemiológico de la OPS explicó, «la mayor parte del país notificó un aumento temprano de la actividad de la influenza». Además los CDC afirmaron que se trataba de la peor temporada otoñal de esta temporada.

Se estima que la influenza inició unas seis semanas antes de lo esperado. Hasta el 22 de octubre ya causado por lo menos 6.900 hospitalizaciones y 360 muertes según las U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

