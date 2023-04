La Suprema Corte decidió que la mifepristona sigue de venta libre

Washington, DC.- La Suprema Corte otorgó, el viernes 21 de abril, un respiro al popular medicamento mifepristona, usado para interrumpir los embarazos en Estados Unidos lo que se considera una victoria para el movimiento que está a favor del aborto en el país.

Los nueve jueces responsables de esta decisión son los mismos jueces que en junio pasado obstaculizaron la protección federal de este derecho. Es decir, pareciera una decisión contradictoria tomando en cuenta el histórico de sus decisiones al respecto.

Esta decisión de la máxima instancia judicial del país abordaba el reclamo de la U.S. Department of Justice (DOJ) y los Danco Laboratories, fabricantes de Mifeprex con sede en NYC.

Por el momento todo se mantendrá como estaba, o sea, el mifepristone sigue con venta libre hasta que se decida lo contrario. De modo que, la mifepristona sigue legal hasta las primeras 10 semanas de embarazo, en contraste a lo dictado por el tribunal intermedio de solo hasta la séptima semana.

BREAKING: Supreme Court stays order banning mifepristone. This means mifepristone remains 100% legal and accessible in states where it is legal.

Thomas and Alito dissent.https://t.co/Fmn64gkbOS pic.twitter.com/Vv9HqB1PbB

— Mark Joseph Stern (@mjs_DC) April 21, 2023