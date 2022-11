FDA considera la naloxona seguro para uso sin receta

Nueva York, NY.- El medicamento de reversión de sobredosis por opioides, según la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la naloxona es seguro para uso sin receta, planteando la posibilidad de que su utlización se normalice a nivel federal.

Ver más: Biden anuncia plan para combatir la crisis de opioides

Sin embargo, para que estas recetas están disponibles a nivel federal es necesario que la FDA precise datos sobre los productos individuales de los fabricantes. Una evaluación preliminar del regulador incluyó una dosis de hasta 4 miligramos de aerosol nasal de naloxona y hasta 2 miligramos si se administra por medio de un autoinyector.

Por el momento, la FDA confirmó que la evaluación en transcurso no incluye a los productos de naloxona en dosis más altas. Además, tampoco se incluyen los suministradores en otras formas para las que se necesitan más datos.

Naloxone is a medicine that can help reduce opioid overdose deaths and timely administration of naloxone, usually within minutes of the first signs of an opioid overdose, can counter the overdose effects.

— U.S. FDA (@US_FDA) November 15, 2022