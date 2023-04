Emergent quiere fijar el precio de la versión OTC de Narcan

Washington, DC.- El fabricante de medicamentos Emergent BioSolutions Inc., informó el jueves 20 de abril que pretende fijar el precio de la versión OTC de venta libre de su fármaco para revertir la sobredosis de opioides Narcan, a un promedio de $50 la caja.

Se estima que esta versión OTC estará disponible en tiendas de Estados Unidos y minoristas en línea a finales de este verano. Mientras tanto, el aerosol nasal, que es recetado en la actualidad, tiene un precio de venta al por mayor de $125 por caja.

Este anuncio del fabricante de medicamentos se realiza un par de semanas después de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) le permitiera al fármaco Narcan venderse sin receta. Lo que generó una disponibilidad inmediata y accesible para que se siga usando para salvar vidas.

Por el momento esta aprobación aplana el camino para ampliar el acceso a medicamentos en zonas críticas con problemas de sobredosis. No obstante se mantiene la incertidumbre sobre el precio final del Narcan, además tampoco se sabe si las aseguradoras ofrecerán cobertura.

BREAKING: FDA has approved NARCAN® Naloxone HCl Nasal Spray 4 mg as first naloxone product designated as over the counter. We look forward to making this medication more widely available and to increasing awareness. Learn more: https://t.co/kvedXvUb7K. #WeGo

— Emergent (@EmergentWeGo) March 29, 2023