Anuncio en conjunto de California, Washington y Oregón sobre las mascarillas

Washington, DC.- Los gobernadores de los estados de California, Washington y Oregón hicieron anuncios, este lunes, de vital importancia para la eliminación del mandato de uso obligatorio de mascarillas en las escuelas, a partir del 12 de marzo.

Asimismo, las nuevas directrices dejarán a un lado la obligatoriedad de la mascarilla, por lo que la recomendación aplicará en interiores en California a partir del martes y desde el 12 de marzo en las escuelas. Cabe destacar que esto es independiente al estado de vacunación.

En este sentido, los gobernadores demócratas en una declaración conjunta precisaron, “Con las tasas de contagio y hospitalización en descenso en el occidente del país, California, Washington y Oregón están avanzando juntos para actualizar sus lineamientos sobre las máscaras”.

De esta manera, tanto en Oregón y Washington todos los mandatos serán suspendidos desde el 12 de marzo. No obstante, el uso de mascarilla seguirá en vigor en la mayoría de los sitios de alto riesgo, como transporte público y aeropuertos.

Two years ago today, we identified Oregon’s first case of COVID-19. After March 11 at 11:59 p.m., we will lift indoor and school mask requirements. Together, as we continue to recover from the Omicron surge, we will build resiliency and remain vigilant to protect each other.

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) February 28, 2022