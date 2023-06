¡Alerta! primeros casos de malaria en Estados Unidos

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirmaron cinco casos de malaria en los estados de Florida y Texas, siendo la primera vez que esta enfermedad se localiza en los Estados Unidos en los últimos 20 años.

De acuerdo a la agencia, cuatro casos fueron detectados en Florida. Por otro lado, se halló un caso en Texas. No obstante, en estos dos estados la malaria se diagnosticó en un período de dos meses.

En primer lugar, el estado de Florida diagnosticó su primer caso de malaria el 26 de mayo en el condado de Sarasota. No obstante, las autoridades de Texas detectaron su primer caso el 23 de junio, en un residente del condado de Cameron, que trabajaba al aire libre.

Como respuesta los CDC informaron en una alerta publicada el lunes 26 de junio, que la enfermedad de la malaria se considera como una emergencia médica. Además añadió que cualquier persona con síntomas debe ser «evaluada con urgencia».

Clinicians and public health authorities: CDC issues Health Alert Network (HAN) Health Advisory about locally acquired malaria cases identified in Florida and Texas within the last two months.

Read full advisory: https://t.co/6du0AgBths pic.twitter.com/0zj9W7GvBS

— CDC (@CDCgov) June 27, 2023