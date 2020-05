Ordenan banderas a media asta por víctimas de COVID-19

Washington-Estados Unidos.- El presidente Donald Trump ordenó este jueves que todas las banderas en los edificios federales se bajaran a la mitad, durante tres días en memoria de los estadounidenses perdidos por la pandemia COVID-19.

El próximo lunes, Día de los Caídos, las banderas ondearían a media asta para honrar a los militares que perdieron la vida en combate.

Según las cifras, Estados Unidos hasta el jueves, perdió 94,591personas como consecuencia del coronavirus, y cuenta con más de 1.5 millones de casos confirmados por el brote.

La bandera de Estados Unidos vuela a media asta en los edificios federales, generalmente cuando todo el país está de luto.

Mientras que en el Día de los Caídos, la bandera ondea a media asta desde el amanecer hasta el mediodía y luego se eleva a la altura máxima desde el mediodía hasta el atardecer.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020