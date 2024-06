Charlotte, NC.- Las oficinas y servicios del Condado Mecklenburg estarán cerrados este miércoles 19 de junio de 2024 por el feriado Juneteenth.

Mecklenburg County offices and agencies will be closed for Juneteenth on 6/19: https://t.co/T9mzegFNoe pic.twitter.com/ZgqZHr2jKb

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 17, 2024