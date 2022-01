Xiomara Castro tomas riendas de un complicado Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Xiomara Castro luego de su envestidura como presidenta de Honduras, arrancó su período presidencial con una agenda muy complicada en materia económica, social y política, además el país cuenta con una fragilidad legislativa.

En primer lugar, los empleados públicos de la salud, paralizaron la jornada de vacunación contra el covid-19, a nivel nacional, para exigir contratos permanentes. Pese a que estas solicitudes son parte de las promesas incumplidas del ex presidente Orlando Hernández.

Como respuesta, los empleados de la salud recibieron un llamamiento por parte del nuevo ministro de Salud, José Manuel Matheu. El mismo se enmarcó en que no conseguirían nada con protestas, invitando al sector a un diálogo, porque «hablando se entiende la gente».

Por otra parte, la capital hondureña se vio envuelta en protestas por los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. De esta manera, ubicados frente a su institución, muy cerca de la Casa Presidencial, con banderas de Honduras exigieron que se cumplan las promesas del nombramiento de la administración del expresidente Hernández.

Por su parte, la presidenta Castro, apenas asumiendo el poder, este jueves, ya aprobada por los hondureños, las instituciones de Honduras y la comunidad internacional, asumió un país demandante y con pequeños focos de crisis. Por ejemplo, la crisis del Parlamento, que involucró a los 50 diputados del Partido Libertad y Refundación.

Thank you to the people of Honduras and President Xiomara Castro for welcoming me to Tegucigalpa. We look forward to continue working with your new government on solving challenges and creating opportunity. pic.twitter.com/Q6ygotKJNg

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 28, 2022