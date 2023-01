¿Por qué fue multado el primer ministro británico Rishi Sunak?

Londres, Inglaterra.- El primer ministro Rishi Sunak fue multado por la Policía Británica de Lancashire por no llevar puesto el cinturón de seguridad durante la filmación de un video para redes sociales mientras iba en el asiento trasero de un vehículo en movimiento.

Este hecho, es bastante vergonzoso al tiempo que el primer ministro Sunak intenta limpiar su imagen. Sin embargo, Sunak ofreció sus disculpas por el «breve error de juicio», y agregó que el video fue subido en un viaje al noroeste de Inglaterra.

Ver más: Greta Thunberg detenida tras protesta cerca de Lützerath

El hecho a nivel local fue una tendencia. Por su lado, la policía local aseguró, este jueves, que investigaría el hecho. Un día después se confirmó que el primer ministro había cometido un delito.

De este modo, Sunak se convierte en el segundo primer ministro británico en romper la ley de esta manera. El primero fue Boris Johnson; que también estuvo involucrado junto a Sunak en la violación de las reglas del bloqueo de covid-19.

Thank you Lancashire Police for all you do in road safety campaigning all year round. Also, reminding us no one is above the law. Thank you. https://t.co/xnZi9J6chz

— Cat Smith MP (@CatSmithMP) January 20, 2023