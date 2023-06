Mortal choque de camión con vehículo de ancianos y discapacitados

Manitoba, Canadá.- Las autoridades canadienses confirmaron que al menos 15 personas murieron, el jueves 15 de junio, en un fatal choque donde un camión semirremolque chocó contra un vehículo que se usa para transportar ancianos y discapacitados.

El lamentable hecho ocurrió en Carberry, al suroeste de la provincia de Manitoba, una región reconocida por sus amplias praderas. Por el momento, este es uno de los accidentes de tráfico más letales en la historia reciente de Canadá.

En un video transmitido por Canadian Broadcasting Corp, desde la escena del accidente mostraba a los bomberos haciendo las maniobras para apagar el fuego del vehículo blanco. Por otro lado, el camión de color involucrado en el accidente tenía todo el frente destrozado.

Otro medio local, el Winnipeg Free Press adelantó que vehículo de transporte de personas de tercera edad y discapacitados era operado por Handi-Transit.

Por el momento, la Real Policía Montada de Canadá detalló que están desplegando los recursos necesarios en el lugar. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Manitoba pusieron en marcha una plan de «respuesta de víctimas masivas».

