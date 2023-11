Islandia anticipa gran erupción volcánica tras sufrir enjambres sísmicos

Grindavík, Islandia.- Islandia está siendo sometida a una serie de temblores diarios, mejor conocido como enjambres sísmicos, registrando hasta 1.000 sismos diarios, lo que provocó la evacuación de la zona aledaña como medida de precaución ante una, «posible erupción volcánica» del Fagradalsfjall, de acuerdo al gobierno de Islandia.

Desde el 24 de octubre empezó a temblar en la parte suroeste de Islandia, un país extremadamente volcánico, con más de 200 volcanes activos.

Ver más: Cadena de terremotos deja al menos 2.445 muertos y más de 9.000 heridos

Ármann Höskuldsson, vulcanólogo de la University of Iceland recordó, «La mayoría de los enjambres de terremotos terminan con grietas y fallas y sin erupción. Dicho esto, sabemos que estamos en el comienzo de un gran evento tectónico que está liberando en la península la tensión tectónica acumulada durante los últimos 800 años».

El epicentro de los terremotos varía, sin embargo gravitan a la ciudad de Grindavík, al suroeste de la isla. Entre tanto la Icelandic Meteorological Office (IMO) y otras autoridades están en alerta por una posible intrusión de magma.

En este sentido, Bill McGuire, profesor emérito de riesgos geofísicos y climáticos del London’s Global University, declaró al Science Media Centre que los modelos sugieren que, «el magma está subiendo a lo largo de una fractura de 15 kilómetros de largo y ahora está tan cerca de la superficie como a 800 metros o incluso menos».

Iceland: The Icelandic Meteorological (Met) Office warned of the high probability of a volcanic eruption in the next few days in or near Grindavik, 26 miles (42 km) due southwest of Reykjavik, on the Reykjanes Peninsula. The National Police Commissioner of Iceland raised the… pic.twitter.com/pirKAvX7MJ

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 13, 2023