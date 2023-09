¡India cambiará su nombre!, se llamará «Republic of Bharat»

Nueva Delhi, India.- Los rumores de cambio de nombre de la India a «Republic of Bharat», toma mucha fuerza luego de que la invitación oficial a la cena del G20, el próximo fin de semana, ofrecida por la presidenta Droupadi Murmu, donde la mandataria firmó como «presidenta de Bharat».

Inmediatamente, el gobierno de la India confirmó la asistencia del «primer ministro de Bharat», Narendra Modi, a la otra cumbre de la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) en Indonesia, el 7 de septiembre.

Ver más: Protestas en Guatemala por denuncia de «Golpe de Estado» contra Bernardo Arévalo

Algunos funcionarios de la India comunicaron a los medios locales que existe la probabilidad de que se aborde una resolución en una sesión del Parlamento. Esta se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de septiembre.

Asimismo, el jefe de Gobierno del estado indio de Assam, Himanta Biswa Sarma, reaccionó en X (Twitter), «Feliz y orgulloso de que nuestra civilización avance valientemente hacia el «Amrit Kaal».

REPUBLIC OF BHARAT – happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023