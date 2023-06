Erupción del volcán Mayon en Filipina podría durar meses

Albay, Filipina.- El presidente de Filipina, Ferdinand Marcos Jr., viajó a la provincia nororiental de Albay para conversar con los aldeanos que se vieron obligados a desalojar sus comunidades agrícolas en un radio de 6 kilómetros (3.7 millas) del cráter del volcán Mayon que entró en erupción la semana pasada.

El presidente Marcos Jr., repartió paquetes de comida y otras ayudas a los desplazados. Además se espera que en una reunión con los alcaldes de localidad se pueda abordar la crisis que representa este fenómeno natural.

La erupción del volcán filipino pone a prueba el gobierno de Marcos que tomó el poder en junio de 2022. Una nación que sufre hasta 20 tifones, tormentas que la azotan cada año y tiene 23 volcanes activos con sismos que azotan a su población.

De acuerdo con Teresito Bacolcol, director del Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) el llamado es a que la población no baje la guardia, porque el volcán Mayón podría escupir lava durante tres meses o más.

LOOK: Time-lapse video of a pyroclastic density current (PDC) being generated by lava dome collapse from the summit of Mayon Volcano at 11:18 PM on 15 June 2023, taken by the Paulog, Ligao Observation Station (VMLI) IP camera.

1/2#MayonVolcano pic.twitter.com/aqobeVugfc

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 15, 2023