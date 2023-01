Desinformación entorno al control de Soledar en Ucrania

Kyiv, Ucrania.- Moscú afirmó, este viernes, que sus fuerzas habían tomado el control de la ciudad de Soledar al este de Ucrania, lo que se pudiera considerar como un gran logro para Rusia luego de muchos meses de reversos desde que inició la invasión a Ucrania.

Por el contrario, Kyiv informó que sus tropas estaban en pie de lucha en el pequeño pueblo minero de sal, cuestionando la declaración de Moscú.

En este sentido, hay que considerar que Rusia sacrificó olas de soldados y mercenarios por este páramo bombardeado. Por ahora, la toma de la ciudad se muestra con una importancia desmesurada.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Moscú declaró, «La captura de Soledar fue posible gracias al bombardeo constante del enemigo por parte de la aviación de asalto y del ejército, las fuerzas de misiles y la artillería de un grupo de fuerzas rusas».

Had a phone call with 🇦🇱 PM @ediramaal. Congratulated on the 30th anniversary of diplomatic relations between our states, noted the opening of 🇦🇱 Embassy in Kyiv. Discussed the situation at the front, the importance of increasing security aid to 🇺🇦 & support for our #PeaceFormula

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023