Denuncian que Israel atacó ambulancias con civiles

Gaza, Palestina.- Las autoridades de Gaza denunciaron que Israel atacó a un convoy de ambulancias, el viernes 3 de octubre, por supuestamente transportar militantes del Hamás, mientras que los funcionarios sanitarios confirmaron que solo estaban evacuando a personas heridas, víctimas del asedio que se mueve desde el norte hacía el sur del territorio.

Ashraf al-Qidra, portavoz del Ministerio de Salud en Gaza, destacó que la ambulancia era parte de un convoy que Israel atacó cuando salía del hospital al-Shifa. Del mismo modo añadió que hay «un gran número» de muertos y heridos, pero no habló de cifras.

Qidra insistió que Israel atacó al convoy de ambulancias en más de una posición. Incluyendo la puerta del hospital al-Shifa y la plaza Ansar, a aproximadamente un kilómetro de distancia.

Por el contrario, el ejército de Israel había identificado y atacado la ambulancia «que estaba siendo utilizada por una célula terrorista de Hamas».

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.

We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023