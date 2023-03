Daniel Ortega cerró Embajada del Vaticano en Nicaragua

Managua, Nicaragua.- Daniel Ortega ordenó el cierre de la Embajada del Vaticano en Nicaragua y la Embajada de Nicaragua en el Vaticano en Roma, de acuerdo a una fuente oficial del Vaticano.

La decisión de Daniel Ortega se produce luego de una declaración del papa Francisco donde comparó la situación política de Nicaragua con una dictadura. Por tal motivo, Ortega consideró «una suspensión» de las relaciones diplomáticas.

Como respuesta, la misma fuente del Vaticano explicó que el cierre de las embajadas no representa, automáticamente, una ruptura definitiva de las relaciones entre Managua y la Santa Sede.

De esta manera, Daniel Ortega con sus decisiones se aísla cada vez más a nivel internacional. Y toda esta estrategia es producto de las protestas callejeras que movilizaron al país en 2018, que Ortega menospreció como un intento de Golpe de Estado contra él.

Además, hay que recordar que el obispo crítico a Ortega, Rolando Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión en Nicaragua. Algunos de los cargos aplicados al obispo pasan por supuesta traición, socavar la integridad nacional y difundir noticias falsas.

