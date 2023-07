China inundada por tifón Doksuri

Jinjiang, China.- Al menos 720.000 personas en China fueron afectadas por el tifón Doksuri, sobre todo, al sur de China por estar bajo ataque de fuertes vientos e implacables lluvias, que sigue atravesando el país con dirección al norte de China según la agencia oficial Xinhua.

De acuerdo con las confirmaciones el tifón Doksuri tocó tierra el viernes 28 de julio por la mañana en la costa de Jinjiang, en la provincia suroriental de Fujian. Se registró una velocidad máxima de viento de por lo menos 155 kilómetros por hora.

De acuerdo a las autoridades provinciales, unas 354.400 personas habían sido evacuadas el sábado (0.00 GMT). Otras 146.200 fueron llevadas a lugares más seguros en la ciudad de Fujian.

El tifón Doksuri en su paso por la provincia de Jiangxi se fue debilitando gradualmente hasta convertirse en una tormenta tropical.

