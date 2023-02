China denuncia que globos de EE. UU., sobrevolaron su país

Pekín, China.- China denunció, este 15 de febrero, que globos estadounidenses de gran altitud sobrevolaron regiones como Xinjiang y el Tíbet, además aprovechó para amenazar que tomará medidas contra las instituciones de Estados Unidos que socavaron el espacio aéreo chino.

Actualmente, Estados Unidos y China están en medio de duras acusaciones alrededor de los objetos voladores que fueron derribados por aviones de combate estadounidense por orden del presidente Biden.

Por el contrario, China mantiene que el globo derribado sobre la costa de Carolina del Sur, era un «barco de investigación civil». El mismo desvió su curso por error pero Estados Unidos reaccionó de manera desproporcionada.

En este sentido, el principal diplomático de China, Wang Wenbin en una sesión informativa diaria de rutina declaró, «Sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes, ha volado ilegalmente al menos 10 veces sobre el espacio aéreo territorial de China, incluso sobre Xinjiang, el Tíbet y otras provincias».

China's Foreign Ministry Spokesperson, Wang Wenbin: "The US must answer for its oil theft. The Syrian people and the international community deserve an answer."pic.twitter.com/Tr0Fe3NI5g

— Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) January 19, 2023