Carnaval de Río de Janeiro se iniciará este 19 de febrero

Rio de Janeiro, Brasil.- En medio de un contexto político turbio las escuelas de samba de Río de Janeiro se preparan para la celebración del domingo 19 de febrero y el famoso lunes de Carnaval, en esta edición sin las restricciones de la pandemia por el covid-19.

Al tiempo cientos de «blocos» callejeros siguen animando desde la semana pasada las calles con comparsas carnavalescas. Mientras tanto las «escolas» rematan los detalles de sus mundialmente conocidos desfiles en el Sambódromo.

En este sentido, Rogerio Sampaio miembro de la escuela Viradouro de la Ciudad de la Samba en el centro de Río de Janeiro declaró, «Siempre damos lo mejor. No tenemos horarios, trabajamos de madrugada. Todo para hacer al público feliz».

Por su parte, la ciudad abrirá oficialmente los brazos a los festejos al Carnaval cuando el «Rey Mono» reciba -simbólicamente- las llaves de la ciudad de parte de Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro. El mismo que define al Carnaval de Río como «el mayor espectáculo en la Tierra».

"Essa subvenção permitirá que as escolas possam apresentar um espetáculo ainda mais caprichado na Sapucaí, além de permitir que o Rio Carnaval comece os preparativos para o próximo ano com as contas em dia", destaca o diretor de Marketing do #RioCarnaval, Gabriel David.

— LIESA (@LIESA_RJ) February 16, 2023