¡Barbados ya no es una colonia británica!

Bridgetown, Barbados.- La isla de Barbados se convirtió, esta semana, en la república más joven del mundo, tras desvincularse de la Corona británica, asumiendo la presidencia del país, Sandra Mason, poniendo punto final a 400 años de ser colonia británica.

El momento histórico ha sido aplaudido por la región, porque la idea de la independencia siempre está en las narrativas de los países colonizados. Sin embargo, también representa un gran reto administrativo, político, social y diplomático.

De esta manera, la ceremonia de declaración de la república y de juramento de la primera presidenta de Barbados, Sandra Mason, se realizó este martes, en la capital Bridgetown.

Asimismo, la reina Isabel II de Inglaterra ya no goza de jurisdicción en la isla, finalizando de esta manera la asociación de la isla con la Corona británica.

