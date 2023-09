Arrestan a oficial por esposar a Chucky usado para robar

Coahuila, México.- Arrestan a la oficial de la policía de México por esposar al muñeco Chucky «el muñeco diabólico» que era usado por un delincuente para cometer atracos, amedrentar y evadir a las autoridades en Monclova, Coahuila al norte de México.

Esta noticia mexicana se hizo viral en las redes sociales pues hace alusión a la creatividad de los delincuentes para cometer sus fechorías. Las autoridades resaltaron que el hombre detenido estaba bajo los efectos de estupefacientes.

La pintoresca noticia no solo queda en el uso del muñeco Chucky para robar, sino que los agentes de policía de Monclova, arrestaron y esposaron al muñeco. Supuestamente, por sugerencia de los reporteros que hacían acto de presencia.

Tanto el delincuente drogado como el muñeco Chucky fueron llevados esposados. De hecho, la oficial posó para los periodistas sosteniendo a la figura del personaje como si se tratara de un procedimiento real.

Mexico Magico: Police arrested a man who allegedly used a "Chucky" doll to scare people and rob them. The officers also arrested the doll and put it in handcuffs. https://t.co/187n6lEuoa

— N. Parish Flannery (@NathanielParish) September 21, 2023