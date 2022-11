Actualización de fallecidos por paso de tormenta Nalgae

Manila, Filipinas.- Una actualización de datos del Centro Nacional de Emergencias de Filipinas aumentó la cifra a 121 fallecidos, mientras que 36 siguen desaparecidas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el paso de la Tormenta Nalgae.

El avance detalló que 61 fallecidos se registraron en la región autónoma de Bangsamoro, al suroeste del país. Este fue el lugar donde se descargó gran cantidad de agua, el viernes en la madrugada, lo que provocó graves avalanchas de tierra que sepultó poblaciones.

En este sentido, Cyrus Torreña, director del Centro de Emergencias de Maguindanao del Norte, declaró que al menos unos 2.000 habitantes tras escuchar las alarmas buscaron refugio en lugares equivocados.

Esta situación invita a recordar la tragedia que pasó en 1976, cuando un tsunami golpeó a esta localidad, y muchas familias se refugiaron en la parte alta del barrio, en medio de la confusión. Sin embargo, en ese momento y horas después, tanto el barro, como rocas y agua se deslizaron por la montaña enterrando a decenas de habitantes de Kusiong.

LOOK: The @coastguardph District Western Visayas continues its relief operations to aid the recovering residents of Capiz after the onslaught of #PaengPH today, 01 November 2022.#DOTr🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/QgCu0Wo6G3

— Philippine Coast Guard (@coastguardph) November 1, 2022