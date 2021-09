Greg Abbott construyó muro de vehículos para evitar cruce de inmigrantes

Texas, HO.- El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott informó, este miércoles, que ordenó el despliegue de cientos de patrullas fronterizas, para crear lo que llamó “un muro de acero”, con el objetivo de evitar a toda costa que migrantes haitianos logren entrar a territorio estadounidense.

Por medio de un comunicado, Greg Abbott mencionó que había innumerables personas que cruzaban la frontera. Posteriormente el Department of Homeland Security (DHS) colocó los vehículos y la gente dejó de cruzar por ese lugar.

El pasado martes, Abbott declaró que las autoridades del condado le informaron que el conteo más reciente reveló que unas ocho mil 600 personas se encuentran asentadas en Del Río.

Texas Dept of Public Safety troopers & Texas National Guard are stanching the flow of illegal migrants trying to cross into the Del Rio region.

More Law Enforcement & National Guard are added daily to secure the region from the potential influx of illegal immigrants. https://t.co/IQO4YGZ4lh

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 19, 2021