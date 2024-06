Gastonia, NC.- A propósito de un increíble rescate de un padre en una piscina, Gastonia Police emitió una alerta a la comunidad sobre peligro que existe en las albercas durante la temporada de verano.

Amazing pool rescue and CPR. A Gaston County father saves daughter on Memorial Day. The Gastonia Police Department wants all families, everywhere, to be cautious at pools, lakes, and beaches. Know CPR, use life vests, and have a plan. #GastoniaNC @redcross_NC @Redcross pic.twitter.com/OgIPl6I1xg

