Charlotte. NC.- Se llevará a cabo la Feria de Carreras del Condado Mecklenburg el próximo 28 de junio de 2024 en el Valerie C. Woodard Community Resource Center 3205 Freedom Dr., Building E.

En esta actividad puede conseguir un trabajo o ganar una carrera.

Si le apasiona ayudar a personas y familias a tener éxito y sentirse apoyado, no hay mejor lugar para trabajar que Meck Co.

Find a job, gain a career with the County!

Come to our career fair to learn more about open positions and benefits: https://t.co/jFcw7wqa9C

WHEN: Friday, June 28

TIME: 9 a.m. – 2 p.m.

📍 3205 Freedom Drive, Building E, Charlotte pic.twitter.com/5LHNvDKvZ5

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 6, 2024