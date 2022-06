Viajes por el fin feriado del 4 julio por el Día de Independencia

Miami, FL.- En el marco de la celebración del 4 de julio se prevé que más de 42 millones de ciudadanos se sumen a los viajes durante el fin del Día de la Independencia de Estados Unidos, muy a pesar de los precios récord de la gasolina, según la American Automobile Association (AAA).

Pese a los altos precios de la gasolina, la AAA estima que este 2022 se registrará un incrementó del 0.4% con respecto al 2021. Según esta misma entidad, se desplazaron 41.8 millones de estadounidenses por las carreteras del país en 2021.

Ver más: Inicio del solsticio de verano 2022 en el hemisferio norte

Sin embargo, la AAA también asegura que los viajes en tren, autobús, aéreos o mar tendrán un aumento, en comparación con el año anterior.

Asimismo, esta entidad también especificó que un total de 47.9 millones de ciudadanos se moverán más de 50 millas, desde su hogar durante el fin de semana largo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

From Sea to Shining Sea: AAA Predicts 47.9 Million People Will Travel This July 4th https://t.co/wJq3cqslXR via @AAAnews

— AAA (@AAAnews) June 21, 2022