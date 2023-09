Un muerto y 46 heridos por volcamiento de autobús de banda de high school

Nueva York, NY.- Un autobús que transportaba miembros de una banda de la high school Farmingdale de NYC se volcó, estrellándose en una carretera el jueves 21 de septiembre, dejando un muerto en lo que se considera como un accidente de «víctimas masivas», de acuerdo a las autoridades.

En un comunicado del Distrito Escolar de Farmingdale, el autobús que llevaba a la banda del condado de Nassau tenía como destino Greeley, Pensilvania, con el fin de participar en un campamento de bandas.

En este sentido, el comunicado sin dar más detalles precisó, «La policía y los servicios de emergencia están en el lugar, así como la administración del distrito».

Según los medios locales el accidente ocurrió a lo largo de la Interestatal 84, muy cerca de la ciudad de Wawayanda, a unos 120 kilómetros (75 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York, cerca de la frontera con Nueva Jersey.

UPDATE:

– At least one is dead (an adult)

– At least 46, people injured (mostly children in the band)

– 5 young people were taken to area hospitals in critical condition.

– The charter bus was taking the Farmingdale High School band from the Long Island school, heading to… pic.twitter.com/cgEaOAAy3p

— Brian Krassenstein (@krassenstein) September 21, 2023