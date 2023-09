Trump no asistirá al segundo debate republicano por estar en Detroit

Detroit, MI.- El expresidente Donald Trump, sustituirá su participación en el segundo debate republicano por dar un discurso ante los sindicalistas de Detroit, Michigan, ambos programados para el 20 de septiembre.

El viaje a Detroit de Trump para ofrecer este discurso incluirá a 500 sindicalistas, que además será transmitido en un horario Prime de audiencia.

Hay que recordar que el exmandatario de Estados Unidos evadió el primer debate republicano llevado a cabo en Milwaukee, Wisconsin el pasado 23 de agosto. En su defecto, Trump ofreció una entrevista al ex presentador de Fox News ultraderechista Tucker Carlson, en «Prime Time».

Esta decisión de Trump de ausentarse al segundo debate republicano concuerda con el cuarto día de huelga de los trabajadores automotores en Detroit, reunidos en el United Auto Workers (UAW), en contra de los principales fabricantes de Estados Unidos.

STAND UP ON THE JOB.

If you're not yet on strike, you have a key role to play in winning a record contract at the Big Three. Learn how you can STAND UP ON THE JOB.#StandUpUAW pic.twitter.com/pOxnHIKePW — UAW (@UAW) September 19, 2023

Esta huelga tiene como objetivo exigir un aumento del 40% de los sueldos, además de mejorar los horarios y condiciones laborales. Este acto de Trump fue etiquetado como un «fraude» por distintos gremios del sector automovilístico.

DO YOU SUPPORT IT? Trump to skip second Republican debate in California next week to speak to autoworkers in Detroit. The United Auto Workers’ strike has entered its fourth day as of today. pic.twitter.com/fsdSUq5N5S — Simon Ateba (@simonateba) September 19, 2023

Mark McManus, presidente general de la The United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada (UA), destacó que, «Cuando se trata de los asuntos cotidianos que preocupan a nuestros miembros -salarios justos, lugares de trabajo seguros y la capacidad de jubilarnos con dignidad- Donald Trump es solo otro fraude».

No obstante, Trump está enfocado en una posible revancha con el presidente Biden en las elecciones presidenciales de 2024. Acción que justifica su visita a Michigan para recuperarlo luego de 2020, tras haberlo ganado en 2016, ya que este estado parece clave para un supuesto regreso de Trump a The White House.

