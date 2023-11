Sur de Florida inundado por fuerte tormenta

Miami, FL.- Una devastadora tormenta azotó al sur de Florida estuvo acompañada de ráfagas de viento huracanados y dejó más de 30.5 cm (un pie) de lluvia, dejando como consecuencia líneas eléctricas derribadas, árboles y dejando decenas de miles de hogares y negocios sin luz.

Según el National Weather Service (NWS), la tormenta inició el miércoles 15 de noviembre, dejando caer aproximadamente 14″ de lluvia. Las zonas más afectadas van desde Key Largo hasta Fort Lauderdale.

Ver más: ¿Cómo afecta el cambio climático en su economía, psicología y salud?

Las ráfagas de viento alcanzaron un máximo de 136 kph (86 mph), que conllevó a que más de 86.000 hogares y negocios permanecieran sin energía eléctrica. De acuerdo al sitio poweroutage.us, los condados más afectados son: Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

David Roth, meteorólogo del NWS comentó, «Lo peor ya pasó para el sur de Florida, pero hoy todavía veremos de dos a cuatro pulgadas antes de que termine».

⚠️Dangerous beach & boating conditions continue for NE FL & SE GA.

Minor tidal flooding likely along the St. Johns River, ICWW & Atlantic Coast through tonight.

High rip current risk for all beaches, high surf advisory for NE FL & GALE warning for NE FL through tonight. 🌊 pic.twitter.com/panKuuVMIB

— NWS Jacksonville (@NWSJacksonville) November 16, 2023