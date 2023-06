Suprema Corte falló contra la Nación Navajo sobre derecho al agua

Washington, DC.- La U.S. Supreme Court falló contra la Nación Navajo, el jueves 22 de junio, al rechazar su intento de exigir al gobierno federal que diseñe un plan para garantizar el acceso al agua para la tribu en tierras de reserva en el suroeste de Estados Unidos.

Los jueces de la Suprema Corte definieron esta votación de 5 a 4 escrita por el juez conservador, Brett Kavanaugh, definieron que el tratado de paz de 1868, entre Estados Unidos y la tribu no necesitaba de un gobierno que tomara medidas, como evaluar las necesidades de agua de la tribu, y eventualmente construir tuberías, bombas y pozos.

Actualmente, más del 30% de los hogares en la reserva Navajo carecen de agua corriente según explica la tribu.

A esto, el juez Kavanaugh escribió en el fallo, «El tratado de 1868 reservó el agua necesaria para lograr el propósito de la Reserva Navajo». No obstante, «Pero el tratado no requería que Estados Unidos tomara medidas afirmativas para asegurar el agua para la Tribu».

