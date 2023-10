Sitio turístico Times Square se llenó de manifestantes pro Israel

Nueva York, NY.- Miles de manifestantes, en su mayoría judíos se congregaron en el famoso sitio turístico, Times Square en NYC, con el fin de apoyar a Israel en medio de una escalada bélica en la Franja de Gaza, donde se solicitó la liberación de los más de 200 rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre.

Se estima que Nueva York es la segunda ciudad del mundo con más número de judíos después de Jerusalén. De hecho, las manifestaciones del jueves 19 de octubre fueron una de las más grandes de los últimos tiempos.

La convocatoria de la manifestación la hizo el Israeli American Council (IAC). La contratación de pantallas luminosas gigantes rodearon Times Square para proyectar a la concentración de judíos y pro Israel, la bandera israelí y las imágenes de los secuestrados por Hamás.

Los manifestantes en una sola voz corearon el «Bring them home» y el «Am Israel Jai» traducido del hebreo al español es, «el pueblo de Israel permanece».

We’ll put their faces on giant screens in Times Square. pic.twitter.com/z8FcOqJ4qW

You rip down our posters of kidnapped hostages.

En el acto hizo acto de presencia el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata quien expresó su profunda fe hebrea diciendo, «Soy el judío que ha llegado más alto al poder en Estados Unidos».

Kfar Aza, once a peaceful place, became hell on earth when Hamas brutally attacked.

What I saw there — the horrors innocent people had to endure at the hands of terrorists — is something that I will never forget.

New York will always stand strong with Israel against this evil. pic.twitter.com/akHqe5WMbu

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 19, 2023