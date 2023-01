Ofrecen recompensa por el caso del tiroteo de Goshen

Goshen, CA.- Mike Boudreaux, el Tulare County Sheriff ofreció $10.000 de recompensa por el caso del tiroteo que dejó a seis personas asesinadas dentro una casa en el Valle Central del estado de California, con el fin de resolver estas muertes «deliberados, intencionales y horribles».

Las autoridades manejan la hipótesis de que alguna pandilla o cartel que maneja una red de drogas atacó a la familia. Por el momento, los funcionarios realizaron una orden de allanamiento en la misma casa, relacionada a la búsqueda de drogas.

Dentro de las víctimas mortales está una niña de 17 años y su hijo de 10 meses en un tiroteo que se realizó, aproximadamente a las 3:30 am del lunes.

"None of this was by accident. It was deliberate, intentional and horrific," Sheriff Mike Boudreaux said as he described the massacre. https://t.co/cc0CZSUYTX — FOX26Houston (@FOX26Houston) January 18, 2023

En sus declaraciones Boudreaux explicó, «Creemos que la niña de 17 años y su bebé en realidad estaban huyendo de la escena. Los tiradores se pararon sobre una madre de 17 años y le dispararon en la cabeza».

Tulare County Sheriff Mike Boudreaux is calling this a “horrific massacre” and a “cartel-style execution” that not only shocked the community of Goshen, but the entire country. @KMPHFOX26 pic.twitter.com/qRVyfb1bJJ — Sophia Lesseos FOX26 (@SophiaLesseos) January 17, 2023

También se detalló que dentro de las víctimas había una abuela de 72 años; dos hombres y una mujer. En la última actualización, las autoridades aclararon que la bebé asesinada tenía 10 meses y no 6 meses, como se informó al principio.

#LIVE: @TulareSheriff Mike Boudreaux is giving an update right now about the #Goshen shooting, where 6 people, including a baby, were shot and killed. @CBS47 @KSEE24 has all of the updates. pic.twitter.com/5xEsaQPToF — Esteban Reynoso (@reynosotv) January 17, 2023

Para concluir, Mike Boudreaux añadió, «Es impactante para la nación, impactante para nuestro condado, impactante para nuestro estado, y tengo que decirles que estoy recibiendo llamadas telefónicas de todo el país».

Por ahora, las autoridades buscan a al menos dos sospechosos, sin embargo no han sido identificados. Por esta razón, las agencias ofrecen esta recompensa de $10.000 para obtener información del caso y avanzar en la resolución de este asesinato.

