Resultados de las elecciones intermedias 2022

Washington, DC.- Los resultados de las elecciones intermedias o de medio término 2022 que permiten el control del Congreso dio pie a las contiendas más competitivas pero que, hasta ahora, deja el mapa de Estados Unidos más rojo que azul, con una superioridad de los republicanos.

Una primera lectura, sería la victoria crítica para los demócratas de John Fetterman, quien se hizo con un escaño en el Senado de Estados Unidos. Anteriormente ocupado por los republicanos en Pensilvania.

En la Cámara de Representantes los republicanos siguen adelante para hacerse con la mayoría de sus participación. Esto permitirá bloquear las prioridades del presidente Biden, al tiempo que hace investigaciones políticas sobre su administración.

En la noche de este martes 8 de noviembre, el presidente Biden publicó una foro donde felicitaba, felizmente, a algunos de los ganadores demócratas por teléfono. Situación que medianamente mejoró el estado de ánimo de La Casa Blanca.

Just got off the phone with some of tonight’s winners — including some folks I saw on the road this year.

If you’re in line to vote, remember to stay in line! pic.twitter.com/43CF4rSFrP

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022