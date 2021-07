Remueven estatua del general Robert Lee en Charlottesville

Charlottesville, VA.- La estatua de bronce del general Robert Lee en Charlottesville, Virginia, fue removida este sábado 10 de julio. Este monumento confederado ayudó a desencadenar una violenta manifestación de supremacistas blancos en 2017.

Por su parte, el trabajo para retirar la estatua del general Lee, que se ubicaba en el Market Street Park, se realizó luego de que el Concejo Municipal de Charlottesville aprobara el 7 de junio de 2021 su remoción, informó la ciudad en un comunicado.

Ver más: Daniella Levine Cava anuncia fin de búsqueda de sobrevivientes

La alcaldesa de Charlottesville, Nikuyah Walker, dijo, “Derribar esta estatua es un pequeño paso más hacia el objetivo de ayudar a Charlottesville, Virginia y Estados Unidos a lidiar con el pecado de estar dispuesto a destruir a los negros para obtener beneficios económicos”.

La remoción de la estatua de Lee, quien fuera comandante del ejército confederado durante la Guerra Civil, ocurre tras años de luchas legales. Además, el general confederado Robert E. Lee, es considerado un símbolo de la defensa de la esclavitud y el racismo.

The Lewis, Clark & Sacajawea Statue has been removed from the Ridge-McIntire-West Main Street intersection. pic.twitter.com/dRRmWbxFfE

— Charlottesville City (@CvilleCityHall) July 10, 2021