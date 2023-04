Reclusos domiciliarios ¿regresarán a prisión después del 11 de mayo?

Washington, DC.- La U.S. Department of Justice (DOJ) durante la pandemia del covid-19, permitió a reclusos federales cumplir sus condenas de prisión en sus casas, y ahora de acuerdo con unas nuevas reglas reveladas DOJ, los reclusos podrán permanecer allí después del levantamiento de la emergencia de salud pública.

El levantamiento de la emergencia de salud pública expira el 11 de mayo. Situación que propone a más de 12.000 reclusos un alivio, que temían pudieran ser devueltos a prisión.

Merrick Garland, fiscal general explicó en un comunicado, «Esta regla final deja en claro que el Director de la Oficina de Prisiones tiene la discreción de garantizar que aquellos que han logrado un progreso en la rehabilitación y han cumplido con las condiciones del confinamiento domiciliario no sean devueltos innecesariamente a prisión».

¿Que pasará con la regla que permitió cumplir condenas en sus hogares? ¿los reclusos regresarán a prisión?

Además, Garland añadió que el DOJ sigue con el compromiso de «la transición exitosa de aquellos en confinamiento domiciliario de regreso a la sociedad». Hay que recordar que para marzo de 2020, el Congreso del país autorizó al DOJ a declarar esta medida para los reclusos.

Se trata de la ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) que permitía que reclusos federales no violentos de bajo nivel que califican para el confinamiento domiciliario, aplicaran a este beneficio, con el fin de contener la propagación del covid-19 en el sistema penitenciario federal.

Para el enero de 2021, la Office of Legal Counsel del DOJ, emitió un comunicado donde decía que una vez levantada la emergencia, la Federal Bureau of Prisons (BOP) no tendría más remedio que «llamar a los presos en confinamiento domiciliario a las instalaciones correccionales».

Debido a que la medida fue ejecutada de manera temporal. Así pues, el BOP todavía podrá imponer «sanciones proporcionales y crecientes» incluyendo el regreso a la prisión, para aquellos que cometan infracciones.

