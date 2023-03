Quebró otro banco con presencia en Carolina del Norte

Nueva York, NY.- El Signature Bank con sede en Nueva York quebró, el domingo 12 de marzo, convirtiéndose en el segundo banco en 48 horas en cerrar y la tercera víctima de la mayor quiebra en la historia bancaria de Estados Unidos, tras la cese de operaciones del Silicon Valley Bank (SVB) en un colapso de miles de millones en depósitos.

La autoridad Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tal como lo hizo con el SVB, tomó el control del Signature Bank. Este tenía $110.360 millones en activos y $88.590 millones de depósitos a finales del 2022, de acuerdo con el Department of Financial Services (DFS) de NYC.

En un comunicado en conjunto, la U.S. Department of the Treasury y otros reguladores del país, explicaron a los depositantes del Signature Bank y el SVB que serán compensados, ya que «el contribuyente no asumirá pérdidas».

Se notificó que los empleados se reunieron en la sede del Signature Bank, en el prestigioso distrito de Manhattan para concretar algunas reuniones el domingo 12 de marzo. De hecho, pidieron comida italiana y café de Starbucks para luego abandonar el edificio después de hacer el anuncio de quiebra.

Pres. Biden says those who invested in failed Silicon Valley Bank and Signature Bank will not be protected: “They knowingly took a risk and when the risk didn’t pay off, investors lose their money. That’s how capitalism works.” https://t.co/HWi82gAbJP pic.twitter.com/3hVKFJqmZt

— ABC News (@ABC) March 13, 2023