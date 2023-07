Primera hispana confirmada como subsecretaria de USDA

Washington, DC.- El U.S Senate confirmó a la primera mujer hispana como subsecretaria del United States Department of Agriculture (USDA), Xochitl Torres Small para hacer historia en la agencia, lo que confirma la importancia de la comunidad hispana en la administración.

Esta confirmación se da mientras los agricultores y ganaderos batallan contra los efectos del cambio climático, en especial al oeste del país. Esta región de Estados Unidos se enfrenta a incendios forestales, sequías y calor extremo.

Torres Small, es la sucesora en el cargo de Jewel Bronaugh, la primera mujer negra en ocupar el puesto número 2 del USDA, que renunció en febrero.

En este sentido, Torres Small dijo ante empleados, simpatizantes y familiares que, «Mi misión es servir a la gente del USDA cada día». Además añadió, «Estoy encantada de poder trabajar en nombre de la gente en el departamento de las personas».

As Under Secretary for @usdaRD, I have seen first hand how employees show up to make sure that @USDA remains the People's Department. I'm looking forward to continuing the work to support our workforce and the important service they provide to communities across the country. pic.twitter.com/uHl5EXAJhM

— Deputy Secretary Xochitl Torres Small (@DepSecXoch) July 17, 2023